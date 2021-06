Bimbo dimenticato in auto dal papà militare muore sotto il sole. Doveva solo accompagnarlo a scuola suo figlio. Forse non era abituato, di sicuro gli è uscito di mente: il bambino di sei anni è rimasto ore sotto il sole cocente.

E l’abitacolo dell’auto chiuso ermeticamente. Il padre è un militare dell’esercito croato di stanza nella città Tenin, nella regione di Sebenico in Dalmazia. Il bambino dimenticato non ce l’ha fatta.

Bimbo dimenticato in auto dal papà militare muore sotto il sole

Una telefonata della madre verso le tre del pomeriggio annuncia la tragedia: “All’asilo non c’è mai arrivato, dove è nostro figlio”.

Il militare, 34 anni, a quel punto è stato costretto a fare mente locale. Si è precipitato verso l’auto ancora parcheggiata, ancora sotto il sole.

Una tragedia quella raccontata dal Piccolo di Trieste. Proprio un’altra telefonata preparava gli eventi: l’ha ricevuta il militare dal Comando, a quel punto si è diretto lì inserendo una specie di pilota automatico mentale.

Asilo e bambino svaniti in una nuvola di oblio momentaneo. Una tragedia senza rimedio. Anche per l’enormità della dimenticanza, trascurabile in tutte le altre situazioni, fatale in questa. C’è una sproporzione intollerabile tra l’omissione e le sue conseguenze, tra la distrazione di un attimo e la morte di un figlio.

Il sindaco ha annunciato una giornata di lutto per il comune di Tenin. Il disgraziato papà è agli arresti accusato di omicidio colposo.