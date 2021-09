Non solo picchiato dalla madre e dal fratello e costretto ad elemosinare, sul caso del bimbo rom di 11 anni ora spuntano anche le violenze sessuali. Del caso se ne è occupato Leggo che ha portato alla luce la violenza all’interno della famiglia rom del campo tra Tor Sapienza e La Rustica, a Roma Est.

Il piccolo poi si è rivolto alla caserma dei carabinieri di San Basilio, raccontando quanto subito non solo da sua madre, ma anche dai suoi famigliari, che lo massacravano di botte. I carabinieri hanno così raccolto tutti i dettagli necessari al caso e arrestato la donna che è finita in carcere di Rebibbia con l’accusa di maltrattamenti.

I casi di violenze sessuali sul bimbo rom

Come riporta ancora Leggo, durante l’audizione protetta, davanti agli psicologi disposta dal sostituto procuratore, è emerso infatti che il bimbo era anche oggetto di attenzioni sessuali. Attenzioni da parte di un amico della madre a cui la donna lo affidava in cambio di soldi. L’uomo, un italiano residente nel quartiere di San Basilio, lo faceva dormire nel suo letto e lo costringeva a subire approcci sessuali.

Le parole di Licia Ronzulli sul caso del bambino rom

Licia Ronzulli, la presidente della commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza, ha commentato così la storia: “E’ raccapricciante che un bambino rom di soli 11 anni si sia presentato pieno di lividi e ferite a una stazione dei Carabinieri per chiedere di essere salvato dalla madre violenta che a suon di botte lo costringeva a rovistare nei cassonetti dell’immondizia. Non è concepibile negare in questo modo l’infanzia, la scuola, la spensieratezza e lo svago a un bambino. Mi auguro che a seguito dell’arresto della donna disposto dal gip la magistratura indaghi velocemente su quanto accade al campo rom abusivo di Tor Sapienza. Dove il piccolo vive con la famiglia, per accertare l’eventuale presenza di altre situazioni simili. Non c’è scusa che tenga, tutti i minori devono vedere garantiti i propri diritti, al di là dell’etnia, di tradizioni specifiche e dei retaggi culturali di ciascuno”.

“Una storia atroce, che riguarda troppi minori innocenti utilizzati dalle loro famiglie per portare soldi sporchi. Mi auguro che questa signora paghi duramente”, sono le parole di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia. “Una storia orrenda. Sia fatta giustizia!”, è il commento di Matteo Salvini sulla pagina Facebook. Infine il candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico Michetti, che ha definito la situazione dei campi nomadi “molto grave e fuori controllo”.