A Bisaccia, in provincia di Avellino, un elicottero è precipitato mercoledì mattina in zona contrada Setoleto. Il velivolo aveva agganciato un cestello per il trasporto del calcestruzzo per la realizzazione di un pilone delle pale eoliche, ad un certo punto ha perso quota, per cause in corso di accertamento, ed è precipitato.

Elicottero precipitato a Bisaccia, si salva il pilota

A bordo solo il pilota di anni 37, nato in Uruguay e residente a Pacentro in provincia dell’Aquila. I vigili del fuoco di Avellino intervenuti sul posto lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118 che ne hanno disposto il trasporto presso l’ospedale Frangipane di Ariano Irpino per essere sottoposto a cure mediche. In supporto alla squadra di Bisaccia anche una proveniente dal dipartimento di Grottaminarda, che hanno messo in sicurezza l’elicottero e l’area, in quanto lo stesso era danneggiato e perdeva carburante.

L’elicottero precipitato a Bolzano

Intanto continuano gli accertamenti sull’elicottero della Guardia di Finanza precipitato a Bolzano sabato scorso. Anche in questo caso un incidente fortunatamente senza feriti. In fase di decollo il velivolo si è “inclinato” su un lato e da pochi metri di altezza è precipitato sul suolo. Il personale che si trovava a bordo non ha riportato ferite, ingenti invece i danni all’elicottero.

Al momento dell’incidente l’elicottero della Gdf si trovava sul piazzale di manovra della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Bolzano. Stava svolgendo le manovre di rullaggio a terra per iniziare un volo d’addestramento.

In questa fase, il velivolo si è rovesciato, fortunatamente senza conseguenze per l’equipaggio (due ispettori) e per i due militari specialisti che si trovavano a terra. Sull’elicottero sono ancora in corso gli accertamenti del caso da parte delle autorità competenti.