Cosa ha ucciso la bambina di 10 anni di Bisceglie che si era sentita male a scuola per quello che sembrava un banale malore?

La tragedia è avvenuta il 3 giugno scorso: ora se ne occupa la magistratura che proprio oggi ha aperto un’inchiesta dando seguito alla denuncia dei genitori.

“Mi sento accaldata”, aveva riferito la bambina alla maestra che per questo aveva chiamato i genitori per riaccompagnarla a casa. Nel tardo pomeriggio il peggioramento, quindi la corsa in ambulanza verso l’ospedale. Dove però è giunta già morta.

Procura di Trani indaga a carico di ignoti per omicidio colposo

La Procura di Trani ha aperto un’indagine per omicidio colposo a carico di ignoti sulla morte di una bambina di 10 anni. L’inchiesta è stata aperta dopo la denuncia della famiglia, depositata ieri mattina. Il decesso risale appunto al 3 giugno.

Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia, su richiesta esplicita della famiglia e anche della Asl Bat che l’aveva già chiesta per finalità cliniche all’Istituto di medicina legale di Bari. L’incarico è stato conferito oggi.

Stando alla denuncia e ad una prima ricostruzione fatta sulla base delle informazioni sanitarie, la bambina la mattina era a scuola quando ha cominciato ad avvertire malori.

L’autopsia dovrà chiarire cosa abbia causato il decesso in poche ore.