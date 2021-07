Biscollai (Nuoro), bengala durante festa per la vittoria dell’Italia: incendio divampa in collina

Un vasto incendio è divampato dopo la mezzanotte nella collina di Biscollai, a Nuoro, con le fiamme alte che hanno anche minacciato le abitazioni. L’incendio è stato innescato da un bengala lanciato durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia sull’Inghilterra che ha regalato agli Azzurri dopo 53 anni il titolo di campioni d’Europa.

Imponente il dispiegamento di mezzi e uomini dei Vigili del Fuoco arrivati sul posto con quattro squadre, autobotte e mezzi fuoristrada, e del Corpo forestale della Regione Sardegna.

Dopo cinque ore di lavoro, alle prime luci dell’alba, l’incendio è stato spento dai pompieri, che hanno lavorato in stretto raccordo con la Prefettura di Nuoro. Non si sono registrati danni alle abitazioni né ai residenti.

È ricoverato in rianimazione al Policlinico Riuniti di Foggia il bambino di sei anni rimasto gravemente ferito da un colpo di pistola all’addome durante l’omicidio di Matteo Anastasio, il pregiudicato di 42 anni, ucciso la scorsa notte a San Severo (Foggia) durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia.

San Severo (Foggia), il bambino è in coma farmacologico. Le condizioni sono critiche ma stabili

Il bambino, nipote della vittima, si trova in coma farmacologico e le sue condizioni sono definite critiche anche se stabili. È in prognosi riservata. Ad esplodere i colpi mortali potrebbero essere state due persone in sella ad uno scooter. Al momento dell’agguato il bambino era a bordo dello scooter guidato dallo zio.