Tragedia in una scuola, a Bitetto, prima della campanella: il bidello ferisce una collega e si suicida lanciandosi dal tetto. L’uomo è morto sul colpo, cadendo nel cortile interno dell’ Istituto comprensivo Cianciotta, la donna di 57 anni è stata immediatamente soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale, dove le è stato riscontrato un importante trauma cranico, è stata sottoposta ai primi esami e poi stabilizzata.

Bitetto, bidello scuola ferisce collega e si suicida lanciandosi dal tetto

L’uomo, secondo le prime ricostruzione dell’accaduto, avrebbe litigato con una collega, aggredendola e ferendola con un corpo contundente. Poi il collaboratore scolastico 61enne, intorno alle 7.50, si è lanciato dal tetto dell’istituto comprensivo Cianciotta a Bitetto, ed è morto. La collega aggredita è stata ricoverata all’ospedale Di Venere di Carbonara e, a quanto si apprende, non è in pericolo di vita.

Sull’episodio indagano i carabinieri di Modugno. Al momento sono sconosciuti i motivi della lite, è invece confermato da più fonti che il bidello si è suicidato.

La sindaca di Bitetto: “Custode era irascibile, per fortuna i bambini non hanno visto”

Poco dopo la tragedia la sindaca di Bitetto, Fiorenza Pascazio, ha detto che l’intera comunità è “molto provata”, soprattutto perché accaduta in un luogo in cui stavano per arrivare dei bambini, che per fortuna non hanno visto niente, perché non erano ancora arrivati a scuola”. La prima cittadina ha parlato di “un probabile impeto di follia”, ricordando che l’uomo era conosciuto in paese “per il suo carattere burrascoso e irascibile”. “Non ha mai fatto male a nessuno – ha proseguito – se la prendeva per tante piccole cose ma non ha mai fatto niente che potesse far pensare a una cosa del genere”.