BARI – Un’auto ha sfondato il guard rail ed è finita in una scarpata, ribaltandosi. Un ragazzo di 20 anni e una ragazza di 18 anni sono morti nell’incidente stradale avvenuto nella notte tra 30 e 31 marzo a Bitonto, in provincia di Bari. Un terzo giovane è rimasto ferito ed è stato ricoverato in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Punto su cui viaggiavano i tre giovani si è schiantata sul guard rail all’ingresso di Bitonto, sulla via per il Palo del Colle, nei pressi di una curva. L’auto è poi finita in un dirupo e si è ribaltata più volte.

A dare l’allarme è stata una coppia di amici dei giovani morti, che li seguiva su un’altra vettura. Subito sono scattati i soccorsi, ma per le due vittime all’arrivo del 118 non c’era più nulla da fare. Un terzo giovane è stato trasferito al Policlinico di Bari in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell’incidente mortale. (Ansa)