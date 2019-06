Bitonto (Bari), ragazzo di 15 anni pestato in spiaggia da alcuni coetanei. Il padre su Fb: “Aiutatemi a trovarli”

BARI – Pestato a 15 anni mentre era in spiaggia. E’ accaduto a Bitonto (Bari) nel pomeriggio di martedì 11 giugno. Il ragazzo si trovava con alcuni amici al cosiddetto braccio del porticciolo di Bari-Palese quando è stato aggredito ad alcuni coetanei.

L’adolescente, ha denuncia il padre su Facebook e ai carabinieri, “è stato pestato brutalmente ed è ora in ospedale sotto osservazione con il viso tumefatto e un trauma commotivo alla testa”.

Proprio dal social network l’uomo ha lanciato un appello per trovare i responsabili del pestaggio: “Mi rivolgo a tutti i genitori che mi conosco e anche a chi ha dei figli e sa cosa significa. Se qualcuno ha visto o sa qualcosa, vi prego, mi contatti in privato prometto che non farò nome, ma dobbiamo fermare questi vermi. Pensate se fosse un vostro figlio o un vostro fratello. Non voglio farmi giustizia, ma voglio che queste cose non succedano più a nessuno perché il dolore di vedere un figlio conciato in quella maniera ti logora dentro”.

Il post ha raccolto oltre mille condivisioni, un centinaio di commenti e più di 300 like. I militari dell’Arma di Bari-Santo Spirito hanno avviato indagini.

A stretto giro anche le istituzioni si sono mobilitate per identificare i responsabili, e l’uomo ha ringraziato anche loro su Facebook: “Ringrazio tutti per l’aiuto il sindaco di Bari, il sig De Caro, il sindaco di Bitonto, il sig Abbaticchio, il neo presidente del quinto municipio, il signor Brandi e le forze dell’ordine che si sono subito attivate. Spero che i colpevoli si mettano una mano sulla coscienza e si facciano vivi così perchè capiscano che un gesto del genere non è umano ma da animali”. (Fonti: Ansa, Bitonto Viva)