BARI – Botte a scuola tra due mamme e recita di Natale sospesa per i bambini. L’episodio è avvenuto in una scuola elementare di Bitonto, in provincia di Bari, dove le due donne si sono picchiate per il posto a sedere durante lo spettacolo. Una terza donna incinta ha avuto un malore ed è stata soccorsa dall’ambulanza, mentre i piccoli hanno dovuto rinunciare a esibirsi.

Cenzio Di Zanni sul quotidiano Repubblica scrive che lo spettacolo dei bambini è stato annullato dopo la terribile zuffa tra le due mamme nella scuola elementare Vito Felice Cassano di Bitonto, in provincia di Bari: