MODUGNO – Due ragazzi sono morti e altri due sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto all’alba in Puglia sulla strada statale 231, tra Modugno e Bitonto, in provincia di Bari. Le due vittime sono Paolo Putignano e Giuseppe Abatantuono, entrambi di 20 anni. I due insieme, con gli altri due coetanei rimasti gravemente feriti, tornavano a casa dopo una serata trascorsa insieme, come spesso facevano essendo tutti e quattro molto amici. Il violento impatto della Lancia Y contro il cancello dell’azienda è avvenuto intorno alle 5.30 di questa mattina.

I quattro viaggiavano a bordo di una Lancia il cui conducente, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura che si è andata a schiantare contro il cancello di accesso di un’azienda. Nell’impatto sono deceduti due giovani ventenni, gli altri due sono stati trasferiti dalle ambulanze del 118 entrambi al Policlinico di Bari. I due feriti non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Modugno.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura, che procedeva in direzione Bitonto, poco dopo l’emporio Aiazzone, sarebbe finita fuori strada, schiantandosi violentemente contro un palo che si erge isolato poco fuori dalla carreggiata, per poi terminare la sua tragica carambola contro il muro di cemento di una vicina azienda. Il conducente è morto sul colpo, mentre il passeggero sulla sua destra ha perso la vita durante i tentativi di rianimazione.