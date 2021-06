Blackout a Milano per via del gran caldo. Nel centro del capoluogo lombardo, lunedì 14 giugno si è verififcato un guasto alla rete elettrica che ha coinvolto anche Palazzo Marino, la sede del comune.

Blackout a Milano, manca la corrente: sospesa la seduta del consiglio comunale

La mancanza di corrente elettrica ha costretto alla sospensione della seduta del consiglio comunale che si svolgeva per circa metà in presenza in aula. Il blackout ha fatto saltare la connessione internet nel comune. Per questa ragione si è quindi deciso di sospendere la seduta.

Colpa delle temperature alte

La temperatura particolarmente calda della giornata di lunedì ha fatto sì che venissero accesi molti condizionatori d’aria. Il blackout è stato quinid provocato da un sovraccarico di corrente. La zona coinvolta è quella della Galleria Vittorio Emanuele fino a piazza Tricolore. Penalizzati i negozianti e ristoratori della zona.

il guasto si è verificato intorno alle 15.30. Interessate anche via Borgonuovo, via Marino, via Verdi, via Manzoni e piazza Scala. Una volta individuato il guasto è stato riparato.

L’opposizione accusa il Comune