VITERBO – Roberto Galli, batterista dei Costa Volpara, è stato trovato morto questa notte nella sua abitazione a Blera, in provincia di Viterbo. Il ragazzo, che a quanto si apprende era a casa in quarantena da solo, si è impiccato. Sconosciuti i motivi del tragico gesto.

A dare notizia della morte del giovane Elena Tolomei, sindaca di Blera. “È un giorno triste per il nostro paese, di quelli in cui ti manca il fiato. Oggi non abbiamo parole, soltanto il silenzio assordante di una comunità che vorrebbe abbracciarsi ma non può. Siamo vicini alla famiglia, virtualmente perché non possiamo neppure incontrarla e questo rende il nostro cordoglio, se possibile, ancora più straziante. È il giorno del dolore. Ciao Roberto”. I funerali non potranno essere celebrati per le misure di contenimento del coronavirus.

A salutare Roberto, anche la sua band, i Costa Volpara. “Rimangono solo le nostre braccia che strette insieme ci sosterranno ancora e ancora. Il ricordo di una riflessione ragionata da Roberto insieme a colleghi musicisti: ‘Noi siamo più fortunati, perché mentre il mondo cerca al più presto di andare in pensione e godersi la vita, noi cercheremo di non andarci mai, nella speranza e nello sforzo di accompagnare il corpo più lontano, affinché il nostro mestiere duri quanto più possibile’. È stato un privilegio suonare a fianco di Roberto Galli”.

Fonte: TUSCIA WEB.