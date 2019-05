ROMA – Daniele Arduini, rapper di appena 19 anni conosciuto con il nome di Blind Laugh, è morto dopo essere caduto per 10 metri. E’ successo a Frosinone, dove Daniele è stato trovato nella tromba della rampa d’accesso di un parcheggio multipiano. A trovarlo una donna che aveva parcheggiato l’auto lì.

I carabinieri che indagano sulla vicenda escludono nessuna ipotesi, tra cui anche quella del parkour, che stando a quanto scrive Ciociaria Oggi (il primo sito a dare notizia dell’accaduto) sarebbe una delle passioni del 19enne. Per esempio sul suo profilo Instagram sarebbe stata pubblicata una foto con Daniele arrampicato su un lampione.

Prosegue l’AdnKronos: “Le indagini proseguono a 360 gradi, anche per capire se qualcuno possa aver assistito alla scena. Se fosse da solo in quel momento o in compagnia. Il 19enne ieri mattina era andato a scuola, nel liceo Sulpicio, dove nel pomeriggio sarebbe dovuto tornare per sostenere l’esame di ammissione al quinto. Aveva chiesto qualche informazione in più, maggiori dettagli, per poi tornare alle 14 a Veroli per l’esame. Ma non ha fatto mai ritorno. Anzi, i professori visto che non si era presentato, avevano contattato la madre. Poco dopo la terribile scoperta. Gli amici che lo hanno visto hanno detto che era solare, come sempre. Infatti tutti lo ricordano come un ragazzo sereno, dal cuore grande, che amava scherzare, divertirsi come tutti i ragazzi della sua età.

La passione per la musica è nata per Daniele Arduini quando aveva 16 anni. Lo scorso anno il suo primo lavoro, il disco ‘Reclusione’. Nella composizione dei testi si ispira a tracce di film, alla musica e ai libri. Era molto affermato anche nel mondo musicale della provincia, stimato e seguito. Il prossimo 18 maggio avrebbe dovuto esibirsi nell’evento ‘Music Park’ al parco Matusa a Frosinone. Avrebbe dovuto cantare due canzoni”. (Fonti AdnKronos e Ciociaria Oggi).