MILANO – La città di Milano è paralizzata dal corteo dei tifosi che si spostano dal centro verso lo stadio San Siro per la partita Dinamo Zagabria-Atalanta. Gli ultrà croati hanno sfilato per le strade tra saluti romani e fumogeni, con il traffico in tilt.

La partita di Champions League tra le due squadre ha attirato gli ultrà Bad Blue Boys, per una serata ritenuta a rischio per l’ordine pubblico. Da giorni la Digos di Milano ha concordato il percorso a piedi con i colleghi croati in trasferta e tutta la città è presidiata, inoltre alle 8 in centro è scattato il divieto di vendita di alcolici e a mezzogiorno intorno allo stadio.

Scrive Repubblica: “E i tifosi croati, tradizionalmente di estrema destra, non si sono fatti pregare nell’esibire la loro fascisteria da curva, controllata da due cordoni di poliziotti e carabinieri in tenuta antisommossa. Almeno in tremila si sono ritrovati in largo Cairoli, davanti al Castello Sforzesco, poco dopo le 17. Ma il fiume targato Dinamo si è ingrossato lungo il percorso: secondo le stime degli investigatori, gli ultrà arrivati da Zagabria sarebbero in numero eccedente rispetto ai 4.300 tagliandi venduti per la partita”. (Fonte Repubblica e video da YouTube)