Bloccano ascensore della metro a Milano per fare sesso: lui 19 anni, lei 52

Sorpresi a fare sesso in un ascensore della fermata della metro di Loreto a Milano, un 19enne egiziano e una 52enne ucraina, sono stati denunciati dai carabinieri per atti osceni. È successo lunedì mattina, 30 gennaio.

Fanno sesso nell’ascensore della metro, due denunce a Milano

È stato il personale dell’Atm a segnalare l’accaduto quando è andato a controllare il motivo per cui uno degli ascensori di collegamento tra la superficie e la banchina sotterranea era bloccato da più di cinque minuti. Entrambi senza fissa dimora, entrambi con precedenti di polizia, avevano scelto l’ascensore per consumare un rapporto sessuale, bloccandone le porte per evitare interruzioni. I dipendenti Atm della stazione, quando hanno capito cosa stava accadendo in ascensore, hanno chiamato i carabinieri.

Una pattuglia dei carabinieri è così arrivata sul posto e i militari si sono fatti trovare davanti alle porte dell’ascensore: quando sono state sbloccate e si sono aperte, la coppia si è così trovata davanti gli uomini in divisa pronti a prenderne i documenti, dopo aver lasciato loro il tempo di ricomporsi. Entrambi sono stati denunciati per atti osceni.

Forse dovresti anche sapere che…