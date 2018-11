ROMA – Domenica 18 novembre tornano le domeniche ecologiche a Roma. Niente auto, per quello che è il primo dei cinque appuntamenti con i blocchi del traffico domenicale. A stabilirli la giunta capitolina. Niente auto nella “Fascia Verde“, nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30. La limitazione alla circolazione riguarderà anche le auto diesel Euro 6.

Potranno invece circolare, tra gli altri, i veicoli elettrici e ibridi, quelli a gpl, a metano, i mezzi bi-fuel. Esenzione anche per le auto a benzina Euro 6 (si fermano invece i diesel euro 6), per le moto a 4 tempi Euro 3 e successive, per i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi, per i mezzi con contrassegno disabili, per i veicoli car sharing e car pooling.

Durante le fasce orarie di blocco, così come accadeva negli scorsi anni, sarà garantito il potenziamento del trasporto pubblico. Lo conferma il Campidoglio: “L’Assessorato alla Città in Movimento e i relativi uffici dipartimentali – dichiara il Campidoglio – provvederanno al potenziamento del Trasporto Pubblico Locale durante le giornate di blocco totale ed in particolare durante le fasce orarie di interdizione. La Polizia Locale di Roma Capitale dovrà provvedere alla vigilanza al fine di garantire l’osservanza del provvedimento di limitazione della circolazione da parte della cittadinanza”.



“Le domeniche ecologiche rappresentano occasioni importanti – sottolinea l’assessore alla Città in movimento Linda Meleo – per promuovere la mobilità sostenibile e sensibilizzare i cittadini al tema del rapporto tra inquinamento e trasporti. Con il piano per la mobilità elettrica stiamo mettendo in atto un’azione incisiva per la riduzione delle emissioni inquinanti. Come ogni anno, in occasione del blocco del traffico è previsto il potenziamento del trasporto pubblico locale, con un incremento delle corse di bus, tram e taxi”.

La mappa della fascia verde a Roma

Zona A

GRANDE RACCORDO ANULARE; VIA AURELIA (FINO A VIA DI ACQUAFREDDA); VIA DI ACQUAFREDDA; VIA DI NAZARETH; VIA DI BOCCEA; VIA MATTIA BATTISTINI; VIA DEL FORTE BRASCHI; VIA DELLA PINETA SACCHETTI; VIA MONTIGLIO; VIA ARBIB PASCUCCI; VIA DELLA PINETA SACCHETTI; VIA TRIONFALE; VIA IGEA; VIA DELLA CAMILLUCCIA; VIA CASSIA (DA PIAZZA DEI GIUOCHI DELFICI A VIA PARETO); VIA PARETO; VIA G. FABBRONI; VIA FLAMINIA NUOVA (DA VIA FABBRONI A VIA DUE PONTI); VIA DEI DUE PONTI; FIUME TEVERE; GRANDE RACCORDO ANULARE;

Zona B

GRANDE RACCORDO ANULARE; FIUME TEVERE; FIUME ANIENE; VIA DEI PRATI FISCALI; VIALE JONIO; VIA UGO OJETTI; VIA ARTURO GRAF; VIAKANT; VIA E. GALBANI; VIA PALOMBINI; VIA DI CASAL DEI PAZZI; VIA TIBURTINA (DA VIA CASAL DEI PAZZI ALLA METRO DI S. MARIA DEL SOCCORSO, INCLUSO PARCHEGGIO DI PONTE MAMMOLO); VIA DEL FRANTOIO; VIA I. GIORDANI; VIA GROTTE DI GREGNA (DA VIA I. GIORDANI AD A 24); A 24 (FINO A VIALE PALMIRO TOGLIATTI); VIALE PALMIRO TOGLIATTI; FERROVIA ROMA – SULMONA; GRANDE RACCORDO ANULARE;

Zona C

GRANDE RACCORDO ANULARE; FERROVIA ROMA – SULMONA; VIALE PALMIRO TOGLIATTI; VIA TUSCOLANA (DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI A VIA CAPANNELLE); VIA DELLE CAPANNELLE; VIA APPIA NUOVA (DA VIA DELLE CAPANNELLE AL G.R.A.); GRANDE RACCORDO ANULARE;

Zona D

GRANDE RACCORDO ANULARE; VIA ARDEATINA; VIA DI GROTTA PERFETTA; VIA E. SPALLA; VIA DEL TINTORETTO; VIA LAURENTINA; VIA C. COLOMBO (DA VIA LAURENTINA); VIALE DELL’AGRICOLTURA; VIADOTTO DELLA MAGLIANA; VIA DELLA MAGLIANA; VIA DEL TRULLO; VIA AFFOGALASINO; VIA DEL CASALETTO (DA VIA AFFOGALASINO A VIA DI MONTEVERDE); VIA DI MONTEVERDE (DA VIA DEL CASALETTO A VIA V. TIZZANI); VIA V. TIZZANI; VIA L. ARATI (DA LARGO SACRO CUORE A VIA TIZZANI); VIA DEL CASALETTO (DA LARGO SACRO CUORE A PIAZZETTA DEL BEL RESPIRO); VIA LEONE XIII; VIA GREGORIO VII; CIRCONVALLAZIONE AURELIA; VIA AURELIA (FINO A VIA DELLA STAZIONE AURELIA); FERROVIA ROMA – PISA; GRANDE RACCORDO ANULARE.