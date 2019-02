BOJANO (CAMPOBASSO) – Lutto tra i carabinieri di Bojano, in provincia di Campobasso. Mercoledì 6 febbraio Mario Di Fusco, brigadiere di 54 anni, è morto per un colpo sparato dalla pistola d’ordinanza. Sembrerebbe trattarsi di suicidio, ma per averne la certezza bisognerà attendere gli esiti dell’indagine che è stata aperta.

Di Fusco, di origini campane, viveva ad Isernia con la moglie e una figlia adolescente. Mercoledì mattina ha raggiunto la caserma di via Croce come tutti i giorni. Il suo compito era quello di accompagnare negli spostamenti il comandante della Compagnia.

Ma ieri qualcosa è andato storto. Non si sa quale sia il motivo che potrebbe aver spinto Di Fusco al suicidio: apparentemente la sua vita sembrava regolare, quasi felice si potrebbe dire. Ma mercoledì mattina il brigadiere, dopo aver preso servizio, si è appartato in un locale del seminterrato dello stabile che ospita la Compagnia e ha fatto fuoco.

I colleghi hanno chiamato subito i soccorsi, riferisce PrimoPiano.it, ma quando i sanitari del 118 sono arrivati per l’uomo era ormai troppo tardi.

Molto scossa l’intera comunità. Tutti ricordano il brigadiere come una persona altruista e sorridente. Nessuno avrebbe mai immaginato un simile epilogo.