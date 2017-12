LA SPEZIA – Svastica davanti alla sede della Spi Cgil di Ceparana, frazione di Bolano (La Spezia). Il simbolo nazista era accompagnato dalla frase, scritta con uno spray blu: “Siete servi di uno stato corrotto”.

Lo striscione è stato sequestrato. Sul fatto stanno indagando carabinieri e Digos per capire se si tratta di un gesto compiuto da qualcuno che non fa parte di un gruppo strutturato o meno. L’attenzione è alta perché quella zona dello Spezzino non è nuova a questi episodi. Nel 2016 erano state trovate svastiche e scritte davanti la sede del Pd di Ceparana. Le indagini dei Carabinieri avevano portato nel 2017 alla scoperta di una cellula dell’ultradestra nel vicino comune di Follo.

Ma un particolare spinge a pensare che chi ha compiuto l’azione non sia proprio dentro alla galassia nazifascista: la svastica è stata disegnata al contrario.

Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, invita a “non sottovalutare perché questi episodi si stanno ripetendo in tutto il Paese”. E in un tweet il ministro dell’Agricoltura, Maurizio Martina, ha scritto: “Solidarietà allo Spi Cgil della Spezia. Il nuovo fascismo va fermato e non va sottovalutato”. Il sindaco di Bolano, Alberto Battilani, ha espresso “sconcerto e sdegno”.

“Se pensano di intimidirci sbagliano di grosso. Continueremo le nostre battaglie di civiltà, come quella per lo Ius Soli, e a organizzare mobilitazioni antifasciste” ha detto Lara Ghiglione della segreteria provinciale Cgil, ricordando “il preoccupante rigurgito neofascista” in Liguria, dove sono state aperte nuove sedi di partiti della destra estrema a Genova e La Spezia.

“Continuiamo nel nostro impegno con maggior forza e convinzione a difesa dei valori della democrazia”, ha detto il segretario regionale della Cgil Federico Vesigna.

Il sindacato ha indetto un presidio per giovedì 21 dicembre alle ore 11:30 con la presenza del segretario nazionale Spi Cgil, Ivan Pedretti. E il ministro Orlando ha lanciato la proposta di una manifestazione unitaria e antifascista alla Spezia “nella prima settimana del 2018, ottantesimo anniversario delle leggi razziali, per ricordare a tutti quelli che sottovalutano e minimizzano che cosa è stata la dittatura fascista”.