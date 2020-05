Bologna, anziana muore per coronavirus. Conoscente prende il suo bancomat e paga un proprio debito (foto Ansa)

ROMA – Un’anziana muore per il coronavirus.

Una trentunenne, una conoscente della donna, prende il suo bancomat e il suo pin e ne approfitta per estinguere un suo vecchio debito di 10mila euro.

O almeno.

E’ questa l’ipotesi sulla quale si è mossa la procura di Bologna e il sostituto procuratore Giampiero Nascimbeni, che ha emesso un decreto di perquisizione a casa della trentunenne indagata per frode informatica, accesso abusivo a un sistema informatico e indebito utilizzo di carta di credito e pagamento.

A raccontare la storia è Luca Moleo del Corriere della Sera.

Siamo a Bologna.

La conoscente, “una trentunenne – scrive Luca Moleo – in difficoltà economiche forse anche a causa della situazione d’emergenza, ha pensato di poterne approfittare anche perché i familiari della defunta erano intanto ricoverati. Così ha utilizzato il bancomat per due bonifici bancari con i quali ha potuto saldare un vecchio debito di 10 mila euro che aveva con un istituto di credito, e nel frattempo anche prelevare 500 euro, ripresa dalle telecamere di sorveglianza della banca, oltre a tutte le operazioni bancarie per estinguere il debito”.

“Nella perquisizione domiciliare – si legge ancora sul Corriere – i carabinieri hanno trovato il bancomat rubato all’anziana, la documentazione riferita alle operazioni illegittime, e recuperato il denaro rubato, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, prima di essere restituito ai parenti della vittima”. (Fonte: Il Corriere della Sera).