Bolletta da 4 mila euro in pizzeria, il ristoratore la espone in vetrina: “Ecco perché la pizza a 10 euro” (Foto archivio Ansa)

Ha messo in vetrina una fotocopia della bolletta della luce per spiegare l’aumento dei prezzi sul menu. Accade a Roncadello, provincia di Cremona, dove Alberto Rovati, titolare della pizzeria Funky Gallo, ha pensato così di giustificarsi con la clientela.

“Quando le spese diventano insostenibili”, ha scritto su un biglietto posto accanto alla bolletta. “Mettere una pizza Margherita a 10 euro e passare da ladro o chiudere l’attività”, ha aggiunto.

Roncadello, la bolletta da 4mila euro alla pizzeria

Al Corriere della Sera il ristoratore ha spiegato di aver ricevuto una bolletta dell’energia elettrica da 4mila euro per il solo mese di luglio.

“La stessa bolletta lo scorso anno, per lo stesso periodo – ha detto – era di 1.350 euro, un rincaro del 300%”. Rovati racconta di averla ricevuta domenica scorsa, e di aver pensato subito di esporla “non per spaventare i clienti, ma per lanciare un messaggio, che così non si può andare avanti”.