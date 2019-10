ROMA – Una bolletta del gas di 1500 euro. Un salasso ovviamente del tutto inaspettato, soprattutto tenendo conto del peridio estivo e quindi senza neanche l’aggiunta del riscaldamento. E così una ragazza di 28 anni, residente a Carmignano di Brenta, Padova, dopo essersi rivolta ai Carabinieri, ha scoperto che al suo contatore erano allacciate altre utenze, di cui ancora non si sa il numero esatto.

I contratti di cui la ragazza, di origini marocchine, è parte, sono tutti regolari. Sia quello di locazione che quello per le utenze. Il secondo è stipulato con un uomo, non proprietario, che gestisce anche tutti i contratti degli altri condomini che avrebbero rubato il gas alla vittima. Quello che ancora non è chiaro è se questi fossero a conoscenza del fatto che i loro contatori fossero attaccati a quello della ragazza.

Per il momento, l’unica denuncia per il furto di utenze è nei confronti del gestore dell’impianto che, sembra, fosse stato manomesso da lui stesso. In un primo momento la ragazza pensava si trattasse di un conguaglio, ma sicuramente mai avrebbe pensato di dover pagare una cifra così alta. Adesso la scoperta dei contatori allacciati al suo. (Fonte Il Messaggero).