Bollette, arrivano! Finora bloccate per molte famiglie ma oggi le nuove tariffe. Da ottobre si raddoppia o quasi

Bollette, arrivano! Escono dai notiziari ed entrano in casa, nelle case di moltissime famiglie che finora le hanno viste solo come una minaccia generale senza però esserne direttamente toccate. Le bollette raddoppiate o triplicate o aumentate fino a cinque volte rispetto ai trimestri precedenti finora hanno colpito soprattutto la manifattura e i servizi, cioè le fabbriche e i negozi. Contratti a prezzo bloccato hanno invece finora appunto bloccato le bollette di milioni di famiglie. Prezzo bloccato ma non a tempo indeterminato: gran parte di questi contratti vanno a scadere a fine anno e quindi il prossimo trimestre questi contratti e queste bollette saranno aggredibili dagli aumenti.

Quanto? Oggi le tariffe

Oggi 29 settembre nel pomeriggio verranno comunicate le nuove tariffe cui si vende l’energia elettrica e il gas da consumo. Le tariffe sono il perimetro degli aumenti ma da sole le tariffe non dicono quale sarà la “tua” prossima bolletta. La prova di questa non immediata traducibilità da tariffa comunicata a bolletta in arrivo è nella molteplicità delle stime e previsioni: c’è chi calcola la bolletta aumenterà del 60 per cento, chi del 100 per cento, chi del 120 per cento…

Lo sconto di Stato

Lo Stato, quanto ci metterà lo Stato in soldi pubblici per limare l’aumento della bolletta, per farla grassa sì ma obesa no? I trenta miliardi che Salvini sventola non solo come indispensabili ma soprattutto lì solo da stampare a debito? Anche qui conti in corso: dal bilancio del governo Draghi “avanzano” circa 10 miliardi, altri fondi si sussurra Giorgia Meloni abbia intenzione di risparmiare da minori spese per reddito cittadinanza e Bonus 110 per cento. Se ne deduce che la cifra contieni bollette punterà ad nun tetto di circa 20 miliardi. Non pochi ma non tali da fare diga (governo Draghi ne ha già spesi sul fronte del caro energia circa 60 di miliardi).

E allora quale bolletta mi arriva?

Per la luce, per l’energia elettrica è lecito, realistico e prudente aspettare una prossima bolletta che, se prima era cento, sarà quasi duecento. Qualcosa in meno ma non molto in meno di una bolletta raddoppiata. Per il gas, per la bolletta del gas ci vorrà più tempo per vederla arrivare ma lì l’attesa realistica è per qualcosa in più del raddoppio. E non ci sono santi né madonne laiche che ci eviteranno che le prossime bollette siano…rimesse a noi.