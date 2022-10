Bollette, quanto ci costa al mese il frigorifero? L’aumento pronosticato dei prezzi delle forniture elettriche è quello: il 59% in più, la tassa occulta che, per colpa di guerra e crisi, ci toccherà pagare quest’inverno. La bolletta, dunque. Vediamola: qual è l’elettrodomestico che più contribuisce al consumo?

Bollette, quanto ci costano al mese gli elettrodomestici?

Sappiamo a quale classe energetica appartiene (se è vecchio, è chiaro, lavora peggio e consuma di più)? Quali sono i device più energivori?

Facile.it ha realizzato per il Messaggero un’utile classifica ragionata per orientarsi un po’ meglio.

Frigorifero (classe B): 30 euro al mese

Il consumo di un frigorifero da 350 litri in classe A+++ è di 0,27 euro al giorno. Un frigorifero di classe B consuma per 0,92 euro ma può arrivare anche a 1 euro al giorno per stare costantemente acceso. Il conto in questo caso è facile: 30 euro al mese e oltre 350 euro in un anno.

Forno elettrico (classe B): 22 euro al mese

Un forno elettrico di classe A+ da circa 70 litri pesa per una spesa di 0,46 euro al giorno. Se invece l’elettrodomestico è di classe B, il prezzo sale a 0,73 euro. Chiaramente, in questo caso, il prezzo alla fine del mese varia a seconda delle volte che utilizziamo il forno.

Lavatrice: 0,53 euro l’ora se di classe A, 0,88 di classe B

Una lavatrice riempibile per 7 kg nella classe energetica più efficiente (A+++) arriva a spendere 0,53 euro all’ora, ma se l’apparecchio appartenesse alla classe B il prezzo salirebbe a 0,88 euro.

Aria condizionata

L’impianto di aria condizionata vale per l’estate, vale la pena sapere però quanto ci costa. Un condizionatore medio di classe energetica efficiente A+++ costa 0,40 euro per un’ora di accensione. 0,69 euro se la classe dell’apparecchio si abbassa a B.

Phon, tv, telefonino…

La tv costa 0,03 euro in circa due ore. Se l’apparecchio è in classe B, il costo sale a 0,12 euro. Il roiter wi-fi 12 centesimi al giorno, 40 euro l’anno.

Un phon accesso dici minuti costa 22 centesimi. Il tostapane consuma pochissimo: 0,05 euro 5 minuti acceso. Ricaricarle per un’ora lo smartphone con un caricabatterie standard da 5 watt non costa neanche un centesimo: 0,003 euro.

Forse dovresti anche sapere che…