Bollettino coronavirus 1 aprile: 23.649 nuovi casi, 501 morti. In calo ricoveri e terapie intensive

Bollettino coronavirus del 1 aprile: sono 23.649 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, 501 i morti. Ieri i nuovi positivi identificati erano 22.673, i morti erano stati 467.

Sale così ad almeno 3.607.083 il numero di persone che hanno contratto il coronavirus Sars-CoV-2 (tra guariti, attualmente positivi e morti) dall’inizio dell’epidemia. In tutto da febbraio 2020 le vittime accertate di Covid sono state 109.847.

Bollettino coronavirus 1 aprile: ricoveri e terapie intensive

Sono 3.681 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 29 meno di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite. E’ il terzo giorno consecutivo di calo.

Mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 244 (283 ieri). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.949 persone, in calo di 231 unità rispetto a ieri.

Le persone guarite o dimesse sono in tutto 2.933.757, con un aumento nelle ultime 24 ore di 20.712 unità. Le persone attualmente positive sono 563.479, in aumento di 971 rispetto a ieri.

Bollettino coronavirus: tasso di positività al al 6,6%

Sono 356.085 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 351.221.

Il tasso di positività è del 6,6%, in calo dello 0,2% rispetto a ieri, quando era al 6,8%.

Ad oggi le dosi di vaccino somministrate in Italia sono oltre 10,3 milioni. I cittadini che hanno ricevuto entrambe le dosi sono oltre 3,2 milioni.