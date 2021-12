Bollettino coronavirus del 10 dicembre: sono 20.497 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 12.527. Sono invece 118 le vittime in un giorno, ieri erano state 79.

Bollettino coronavirus 10 dicembre: tasso di positività al 2,9%, +5 ricoveri in terapia intensiva

Sono 716.287 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 312.828. Il tasso di positività è al 2,86%, in calo rispetto al 4% di ieri.

Sono invece 816 i pazienti in terapia intensiva per Covid in Italia, cinque in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 76.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.483 , 150 in più rispetto a ieri.

Covid: mai così tanti decessi dal 28 maggio

In Italia non si toccavano i ventimila contagi (oggi 20.497) dal 3 aprile scorso, quando si registrarono 21.261 positivi.

Per quanto riguarda invece i morti, che oggi sono stati 118, bisogna risalire al 28 maggio, quando furono registrati 126 decessi.

Covid, Ecdc: “La situazione italiana desta scarsa preoccupazione”

Non si tratta, però, di una situazione preoccupante. Secondo l’aggiornamento della situazione epidemiologica Covid compiuto dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), con dati al 5 dicembre, l’Italia è l’unico Paese europeo in cui la diffusione dei contagi desta scarse preoccupazioni.

L’Italia è inoltre tra i nove Paesi (gli altri otto sono Austria, Belgio, Ungheria, Lettonia, Lituania, Slovacchia, Slovenia e Spagna) che sono passati a una categoria inferiore rispetto alla settimana precedente, da preoccupazione moderata a scarsa.