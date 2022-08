Sono 26.693 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino di venerdì 12 agosto 2022. Ancora in calo rispetto ai 28.433 casi di ieri.

Si registrano inoltre altri 152 morti (130 ieri) per un totale di 173.853 vittime dall’inizio della pandemia. Con 177.819 tamponi processati (189.141 ieri), tra molecolari e antigenici, il tasso di positività resta stabile al 15% rispetto a un giorno fa.

In calo ricoveri (-315 su ieri per un totale di 8.043) e terapie intensive (-15 su ieri per un totale di 306). I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 8.043, in lieve calo nelle ultimo 24 ore.

Coronavirus Italia, i dati regione per regione

Di seguito i dati riportati nella dashboard del ministero, divisi Regione per Regione, con il totale dei casi, gli attuali positivi e l’incremento giornaliero: