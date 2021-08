Bollettino coronavirus del 13 agosto 2021: sono 7.409 i nuovi positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.270. Sono 45 invece le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 30.

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.427.827, i morti 128.379. I dimessi e i guariti sono invece 4.175.198, con un incremento di 4.388 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 124.250 con un aumento di 2.965 nelle ultime 24 ore.

Bollettino coronavirus 13 agosto: 369 terapie intensive, 3.033 ricoveri

Sono 369 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 17 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 35 (ieri erano 37). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.033, con un incremento di 58 unità rispetto a ieri.

Sono 225.486 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 216.969. Il tasso di positività è del 3,2%, stabile rispetto a ieri.

Rezza: “Ampia circolazione di varianti Covid, prudenza e vaccini”

“C’è un’ampia circolazione di varianti del coronavirus altamente trasmissibili, come la variante Delta, e dato anche il periodo estivo che comporta tante aggregazioni è bene mantenere dei comportamenti prudenti e correre a vaccinarsi”, l’invito del direttore della prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza in un video sui dati del monitoraggio settimanale dei casi di Covid.

Rezza ha confermato che “cresce di poco anche questa settimana l’incidenza di casi di Covid che si fissa a 73, e l’Rt tende a scendere, 1,27. Le area medica e di terapia intensiva sono sotto la soglia critica a livello nazionale”.