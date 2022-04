Sono 27.214 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo l’ultimo bollettino di martedì 19 aprile 2022. Ieri erano stati 18.380.

I morti odierni sono invece 127, in aumento rispetto ai 79 di ieri, per un totale di 161.893 vittime dall’inizio della pandemia.

Con 174.098 tamponi molecolari e antigenici processati (ieri 105.739) il tasso di positività è al 15,6%, in calo rispetto al 17,4% di 24 ore fa.

Sono 422 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 in più rispetto a un giorno fa nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 38. I ricoverati nei reparti ordinari tornano sopra quota 10mila: sono 10.214, ovvero 274 in più rispetto a ieri.

Coronavirus Italia, i dati Regione per Regione

Di seguito i dati riportati nella dashboard del ministero, divisi Regione per Regione, con il totale dei casi, gli attuali positivi e l’incremento giornaliero: