Bollettino coronavirus del 2 aprile: sono 21.932 i nuovi positivi al Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, 481 i morti. Sono i dati del ministero della Salute.

Ieri erano stati 23.649 i nuovi casi di coronavirus in Italia, le vittime erano state 501. In tutto da febbraio 2020 i morti accertati per Covid sono stati 110.328.

Sale così ad almeno 3.629.000 il numero di persone che hanno contratto il coronavirus dall’inizio della pandemia, compresi guariti e morti.

Aggiornamento ore 18:36

Bollettino coronavirus 2 aprile: tasso di positività fermo al 6,6%

Sono 331.154 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 356.085, quindi 25 mila in più. Il tasso di positività è del 6,6%, uguale a ieri.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 2.953.377, 19.620 quelle di oggi. Gli attuali positivi al coronavirus Sars-CoV-2 sono in tutto 565.295, pari a +1.816 rispetto a ieri.

Rezza: “Situazione in leggero miglioramento”

“La situazione è in leggero miglioramento”, spiega Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, con l’indice Rt che scende a 0,98 (era 1,08 la settimana scorsa e 1,16 due settimane fa).

Intanto le dosi di vaccino somministrate in Italia sono oltre 10,5 milioni, coloro che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 3,3 milioni.