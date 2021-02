Bollettino coronavirus del 26 febbraio: 20.499 nuovi positivi, 253 morti. Tasso di positività sale al 6,3%

Bollettino coronavirus del 26 febbraio: sono 20.499 i nuovi positivi al Covid in Italia nelle ultime 24 ore, 253 i morti. Ieri i positivi erano stati 19.886, i morti erano stati 308.

Bollettino coronavirus del 26 febbraio: oltre 400mila i positivi in Italia

Sono 404.664 le persone attualmente positive al coronovirus in Italia, con un aumento di 8.521 rispetto a ieri. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I casi totali da inizio epidemia sono 2.888.923, i morti 97.227. I dimessi o guariti 2.387.032. In isolamento domiciliare ci sono 384.178 persone, quasi 9mila più di ieri.

Bollettino coronavirus del 26 febbraio: tasso di positività in aumento

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, tra test molecolari e antigenici, sono 325.404, in calo rispetto ai 353.704 di ieri. Il tasso di positività sale al 6,3% (+0,7%). Questi i dati del ministero della Salute.

Sono 2.194 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, con un aumento di 26 unità rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 188. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.292 persone, 35 in più di ieri.