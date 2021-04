Bollettino coronavirus del 27 aprile: 10.404 i positivi, 373 morti, il tasso positività scende al 3,4%

Bollettino coronavirus del 27 aprile 2021: sono 10.404 i nuovi positivi al test del Covid in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 8.444. Sono invece 373 le vittime in un giorno. Ieri erano state 301.

Bollettino coronavirus del 27 aprile

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 3.981.512, i morti 119.912. La Regione Abruzzo rende noto che del totale dei decessi comunicati in data odierna, 4 sono avvenuti nei periodi precedenti.

Gli attualmente positivi al Covid sono invece 448.149 (-4.663 rispetto a ieri) mentre i guariti e dimessi sono 3.413.451 (+14.688). In isolamento domiciliare ci sono 425.089 persone (-4.239).

Bollettino coronavirus del 27 aprile: -101 terapie intensive, -323 ricoveri

Sono 2.748 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 101 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 177 (ieri 132). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 20.312 persone, in calo di 323 rispetto a ieri.

Sono 302.734 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 145.819. Il tasso di positività è del 3,4% (-2,4% rispetto a ieri).