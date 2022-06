Sono 24.747 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino di lunedì 27 giugno 2022. Ieri erano stati 48.456 mentre lunedì scorso erano 16.571, con un incremento del 50% su base settimanale.

I morti sono sono 63, contro i 44 di 24 ore fa, per un totale di 168.165 vittime dall’inizio della pandemia.

Con 100.959 tamponi processati (ieri 199.340) il tasso di positività scende dal 25,3% al 24,5%.

In crescita le ospedalizzazioni: 7 in più le terapie intensive (ieri +2), che sono così 234 in tutto con 22 ingressi giornalieri. E altri 341 in più sono i ricoveri ordinari (ieri +190) per un totale di 5.873.

Gli attualmente positivi sono 5.411 in più (ieri +29.961) per un totale che sale a 738.851. Di questi, 732.744 sono in isolamento domiciliare.

I casi totali dall’inizio della pandemia arrivano a 18.259.261. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 19.545 (ieri 19.320) per un totale che sale a 17.352.245.

Coronavirus Italia, i dati regione per regione

La regione con il maggior numero di casi è il Lazio con 3.623 contagi, tra quelle più in crescita, seguita da Lombardia (+3.043), Emilia Romagna (+2.961), Campania (+2.647) e Veneto (+1.999).

Di seguito i dati riportati nella dashboard del ministero, divisi Regione per Regione, con il totale dei casi, gli attuali positivi e l’incremento giornaliero: