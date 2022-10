Sono 44.672 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, quasi quanto ieri che ne erano 44.853, secondo il bollettino di venerdì 7 ottobre 2022.

I morti sono 62, contro i 56 decessi notificati ieri, per un totale di 177.418 vittime dall’inizio della pandemia. Con 205.555 tamponi processati, rispetto ai 222.926 del giorno precedente, il tasso di positività balza al 21,7% (ieri era il 20,1%).

Sono 198 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite (ieri erano 180), ovvero 18 in più, mentre gli ingressi giornalieri sono 29. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.379 (ieri erano 5.188 ), cioè 191 in più. Gli attualmente positivi sono 525.955. Dimessi e guariti sono 22.034.204, mentre il totale i casi di casi Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.737.577.

Iss: salgono da 5 a 6 le Regioni a rischio alto

Sei Regioni e Province autonome – rispetto alle 5 della scorsa settimana – sono classificate questa settimana a rischio alto per la presenza di molteplici allerte di resilienza: Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Veneto. Una Regione, la Toscana, è definita ‘non valutabile’, status equiparabile al rischio alto. Le restanti 14 sono a rischio moderato. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero della salute sull’andamento dell’epidemia di Covid-19.

Covid Italia, i dati regione per regione

Di seguito i dati riportati nella dashboard del ministero, divisi Regione per Regione, con il totale dei casi, gli attuali positivi e l’incremento giornaliero:

Lombardia: 3.624.843 (74.605) (8.699)

Veneto: 2.313.631 (61.880) (6.650)

Campania: 2.246.319 (44.962) (2.173)

Lazio: 2.094.773 (49.355) (3.430)

Emilia-Romagna: 1.888.389 (35.929) (4.095)

Sicilia: 1.658.557 (11.362) (1.403)

Piemonte: 1.508.586 (52.444) (5.010)

Puglia: 1.487.621 (13.586) (1.339)

Toscana: 1.421.149 (43.705) (2.345)

Marche: 631.161 (8.204) (1.384)

Liguria: 582.893 (8.355) (1.093)

Abruzzo: 567.179 (33.471) (1.053)

Calabria: 563.877 (40.908) (933)

Friuli Venezia Giulia: 501.562 (12.718) (1.401)

Sardegna: 453.640 (5.598) (650)

Umbria: 383.848 (7.599) (984)

P.A. Bolzano: 269.204 (5.691) (788)

P.A. Trento: 218.464 (5.088) (744)

Basilicata: 185.249 (5.219) (184)

Molise: 91.209 (4.070) (139)

Valle d’Aosta: 45.423 (1.206) (175).

Forse dovresti anche sapere che…