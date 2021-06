Bollettino coronavirus del 1° giugno: sono 2.483 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 1.820. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 93, ieri erano stati 82.

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.220.304 , i morti 126.221. I dimessi ed i guariti sono invece 3.868.332, con un incremento di 10.313 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 225.751, in calo di 7.923 nelle ultime 24 ore.

Ultimo aggiornamento ore 18:40

Bollettino coronavirus 1° giugno: terapie intensive sotto quota mille

Sono 989 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, sotto quota mille, con un calo di 44 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 41 (ieri erano stati 38).

Il dato odierno dei pazienti attualmente in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia, 989, è il primo sotto quota mille da oltre 7 mesi.

Bollettino coronavirus: tasso di positività ai minimi dall’inizio della pandemia

Il tasso di positività dei test per il coronavirus in Italia con l’1,1% odierno è il più basso dall’inizio della pandemia, o più esattamente da quando vengono conteggiati anche i tamponi antigenici, quindi dal 15 gennaio scorso.