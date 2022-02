Bollettino coronavirus del 14 febbraio 2022: 28.630 nuovi positivi, 281 i morti. In calo ricoveri e terapie intensive (Foto Ansa)

Bollettino coronavirus del 14 febbraio 2022: sono 28.630 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 51.959. Le vittime sono invece 281, mentre ieri erano state 191.

Bollettino coronavirus del 14 febbraio 2022: i numeri da inizio pandemia

Sono 12.134.451 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute.

Gli attualmente positivi sono 1.590.615, in calo di 48.058 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 151.296. I dimessi ed i guariti sono10.392.540, con un aumento di 76.553 rispetto a ieri.

Bollettino coronavirus del 14 febbraio 2022: in calo ricoveri e terapie intensive

Sono 283.891 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 462.881. Il tasso di positività è al 10%, in calo rispetto all’11,2% di ieri.

Sono invece 1.173 i pazienti in terapia intensiva, 17 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 63. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 16.050, ovvero 10 in meno rispetto a ieri.

Covid, primo caso alle Isole Cook

La pandemia di Covid rallenta ma si espande: le Isole Cook, uno dei pochi posti al mondo che non aveva registrato finora nessun caso di coronavirus, ha rilevato il primo contagio dall’inizio della pandemia.

Lo riportano i media internazionali citando l’annuncio del primo ministro Mark Brown. Si tratta di una persona risultata positiva a Rarotonga, la più grande delle Isole Cook, che proveniva dalla Nuova Zelanda.