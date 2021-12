Bollettino coronavirus del 22 dicembre 2021: sono 36.293 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 30.798.

Sono invece 146 le vittime in un giorno, 7 in meno di ieri.

Bollettino coronavirus del 22 dicembre: i numeri della pandemia fino ad oggi

Sono 402.729 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della salute, 18.585 in più rispetto a ieri.

Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.472.469 mentre le vittime sono 136.077.

I dimessi e i guariti sono invece 4.933.663 , con un incremento di 17.595 rispetto a ieri.

Bollettino coronavirus del 22 dicembre 2021: tasso di positività al 4,6%, -2 terapie intensive

Sono 779.303 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus Sars-CoV-2 effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 851.865.

Il tasso di positività è al 4,6%, in aumento rispetto al 3,6% di ieri. Sono 1.010 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 2 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono 92. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.544, ovvero 163 in più rispetto a ieri.

Oms: “Non si esce dalla pandemia a colpi di booster del vaccino”

Un altolà a dosi di richiamo continue del vaccino anti Covid arriva dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che mette in guardia sull’illusione che si possa uscire dalla pandemia di Covid a colpi di dosi di richiamo del vaccino.

“Nessun Paese potrà uscire dalla pandemia a colpi di dosi di richiamo del vaccino. E i booster non vanno visti come un lasciapassare per i festeggiamenti in programma”, ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus.