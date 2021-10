Bollettino coronavirus dell’8 ottobre: sono 3.023 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.938. Sono invece 30 le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 41 di ieri.

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 85.926, con un calo di 1.247 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.695.291, i morti 131.228. I dimessi e i guariti sono invece 4.478.137, con un incremento di 4.234 rispetto a ieri.

Bollettino coronavirus dell’8 ottobre: in calo terapie intensive e ricoveri

Sono 383 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 20 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 17 (ieri 24). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.742, rispetto a ieri 82 in meno.

Covid, tasso di positività all’1,1%

Sono 271.566 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 301.773. Il tasso di positività è all’1,1%, pressoché stabile rispetto all’1% di ieri.

Brusaferro: “Aumentano le vaccinazioni, anche tra i 12-19 anni”

“C’è un continuo aumento delle vaccinazioni anti-Covid e va segnalato che anche tra 12 e 19 anni si è raggiunto quasi il 70% di copertura per le prime dosi. Si conferma inoltre una efficacia altissima della vaccinazione nel prevenire l’ospedalizzazione in tutte le fasce di età, ma c’è un leggero calo di efficacia per quanto riguardo la possibilità di contrarre l’infezione”. Lo ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio settimanale della Cabina di regia.