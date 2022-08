Sono 31.088 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino di martedì 30 agosto 2022. Ieri i contagiati erano stati solo 8.355.

I morti sono 98, in crescita rispetto ai 60 di ieri, per un totale di 175.505 vittime dall’inizio della pandemia. Con 208.996 tamponi processati, tra antigenici e molecolari, il tasso di positività è al 14,9%, in aumento rispetto al 13,3% di un giorno fa.

Sono 226 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in meno di ieri, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 19. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 5.427, nelle ultime 24 ore 204 in meno.

Gli attualmente positivi sono 660.241, rispetto a ieri 8.523 in meno. Dimessi e guariti sono 21.010.197 (+39.512) mentre il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 21.845.943.

Coronavirus Italia, i dati regione per regione

Di seguito i dati riportati nella dashboard del ministero, divisi Regione per Regione, con il totale dei casi, gli attuali positivi e l’incremento giornaliero: