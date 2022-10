Quasi sessantamila nuovi contagi e 300 ricoveri in più: sono i numeri del Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino di martedì 4 ottobre 2022.

Sono 58.885 i nuovi casi registrati, contro i 13.316 di ieri. I morti sono 60, ieri erano stati notificati 47 decessi, per un totale di 177.257 vittime dall’inizio della pandemia.

Con 293.096 tamponi processati rispetto agli 85.693 del giorno precedente, il tasso di positività balza al 20,1% (ieri era al 15,5%).

Sono 155 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite (ieri erano 140), ovvero 15 in più, mentre gli ingressi giornalieri sono 37. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 4.814 (ieri erano 4.520), cioè 294 in più. Gli attualmente positivi sono 491.811.

Dimessi e guariti sono 21.933.772, mentre il totale dei casi Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.602.840.

Covid Italia, i dati regione per regione

Di seguito i dati riportati nella dashboard del ministero, divisi Regione per Regione, con il totale dei casi, gli attuali positivi e l’incremento giornaliero:

Lombardia: 3.598.522 (63.511) (12.249)

Veneto: 2.294.591 (54.992) (8.312)

Campania: 2.239.687 (44.470) (3.377)

Lazio: 2.084.098 (46.915) (4.722)

Emilia-Romagna: 1.875.894 (28.449) (2.721)

Sicilia: 1.654.454 (26.207) (1.873)

Piemonte: 1.494.018 (46.282) (7.547)

Puglia: 1.483.574 (12.591) (2.067)

Toscana: 1.413.651 (39.751) (3.637)

Marche: 627.236 (7.201) (1.864)

Liguria: 579.482 (7.404) (1.590)

Abruzzo: 563.661 (31.838) (1.889)

Calabria: 561.208 (40.446) (0)

Friuli Venezia Giulia: 497.061 (10.883) (1.986)

Sardegna: 451.636 (4.871) (922)

Umbria: 380.643 (6.304) (1.198)

P.A. Bolzano: 266.815 (5.120) (1.305)

P.A. Trento: 216.156 (4.376) (1.013)

Basilicata: 184.710 (5.345) (298)

Molise: 90.764 (3.892) (133)

Valle d’Aosta: 44.979 (963) (182).

