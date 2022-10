Sono 44.853 i contagiati Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino di giovedì 6 ottobre 2022. Ieri i nuovi casi erano stati 45.225.

I morti sono 56, 13 in più rispetto ai 43 decessi notificati 24 ore fa, per un totale di 177.356 vittime dall’inizio della pandemia. Con 222.926 tamponi processati, contro i 224.969 del giorno precedente, il tasso di positività è stabile al 20,1%.

Sono 180 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite (ieri erano 171), ovvero 9 in più, mentre gli ingressi giornalieri sono 30. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.188 (ieri erano 5.073 ), cioè 115 in più. Gli attualmente positivi sono 508.524. Dimessi e guariti sono, 22.007.032, mentre il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.692.912.

Covid Italia, i dati regione per regione

Di seguito i dati riportati nella dashboard del ministero, divisi Regione per Regione, con il totale dei casi, gli attuali positivi e l’incremento giornaliero: