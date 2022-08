Sono 8.355 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino di lunedì 29 agosto 2022. Ieri i casi erano 17.647.

I morti sono 60, in aumento rispetto ai 41 di ieri, per un totale di 175.407 vittime dall’inizio della pandemia. Con 62.967 tamponi processati, tra antigenici e molecolari, il tasso di positività è al 13,3%, in calo rispetto al 15% di 24 ore fa.

Sono 5.631 i ricoverati con sintomi (+3 da ieri) e restano invariati, a 229, i pazienti nelle terapie intensive con 15 ingressi del giorno. Sono 662.904 le persone in isolamento domiciliare mentre.

I casi totali di covid salgono a 21.814.856 mentre sono 668.764 le persone attualmente positive.

Covid Italia, i dati regione per regione

Di seguito i dati riportati nella dashboard del ministero, divisi Regione per Regione, con il totale dei casi, gli attuali positivi e l’incremento giornaliero: