Una ragazza 17enne positiva al Covid ha violato l’isolamento fiduciario per fare una passeggiata domenicale con un’amica, ma è stata scoperta e denunciata dai carabinieri. E’ successo in via degli Ortolani, a Bologna. La ragazza che era con lei, anch’essa minorenne, era tra l’altro senza mascherina. Per la 17enne non è scattata la semplice multa, ma una denuncia per non avere rispettato l’isolamento.

Bologna, i controlli nel weekend: tanti i giovani multati

Nei controlli svolti durante il fine settimana, non sono mancate le feste casalinghe organizzate violando le restrizioni e interrotte dalle forze dell’ordine.

In una laterale di via Marconi, nel centro di Bologna, la Polizia Locale ha scoperto una festa di laurea, segnalata da alcuni vicini che avevano notato il viavai e sentito musica ad alto volume. I presenti, tra cui la festeggiata, di fronte agli agenti hanno cercato di negare, ma sono stati smentiti dall’arrivo di altri invitati, che suonavano il campanello per partecipare alla festa. L’intervento si è concluso con cinque multe per la violazione delle norme anti-Covid. Per l’organizzatrice è scattata un’ulteriore sanzione per la diffusione di musica ad alto volume con disturbo al vicinato.

Un’altra festa è stata smascherata in zona Corticella, dove i carabinieri hanno multato 10 giovani, tutti sulla ventina e in gran parte stranieri, che stavano bevendo super alcolici e ascoltando musica ad alto volume nella casa popolare che era stata assegnata di recente a uno di loro.