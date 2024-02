Un motociclista di 57 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in via Mattei, periferia di Bologna. Era in sella a una moto che, per cause da accertare, si è scontrata con un’auto a un incrocio. Nell’urto l’uomo è stato sbalzato a terra e, nonostante i tentativi di rianimarlo, è deceduto. Sul posto sono intervenuti, oltre al 118 con ambulanza e automedica, pattuglie della Polizia Locale e della Questura.