BOLOGNA – Un uomo di 25 anni è stato accoltellato in strada a Bologna il 18 settembre e ricoverato all’ospedale Maggiore in prognosi riservata dopo essere stato operato. A dare l’allarme alcuni passanti, ma poi il giovane di origini romene è stato preso e portato in pronto soccorso da tre persone con un furgone.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato aggredito in una strada di campagna nella zona Casteldebole, alla periferia della città. Alcuni automobilisti di passaggio l’hanno avvistato sull’asfalto, semisvenuto e sanguinante, e hanno avvertito il 118.

I testimoni hanno riferito che prima dell’arrivo dell’ambulanza, tre persone hanno avvicinato il ferito, l’hanno caricato su un furgone e l’hanno portato nel pomeriggio di mercoledì all’ospedale Maggiore di Bologna per una grave ferita da taglio al torace.

Il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato indagini per ricostruire l’accaduto. Il ragazzo avrebbe detto ai medici di essersi ferito da solo. Al vaglio ci sono anche i filmati delle telecamere della zona e nei pressi dell’ospedale. (Fonte ANSA)