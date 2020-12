Bologna, due anziani morti in casa: la moglie per un malore, lui si lascia morire di stenti (Foto Ansa)

La moglie è morta per un malore, lui se n’è andato dopo 10 giorni. Si è lasciato andare per meglio dire, visto che è morto di stenti. I protagonisti di questa triste vicenda sono due anziani coniugi, trovati morti in casa a Bologna.

Nella casa della Bolognina dove avevano condiviso amore, serenità e forse anche attimi di sconforto. Ma quello raccontato dal Resto del Carlino è il classico episodio di persone che non possono vivere lontane l’uno dall’altro.

I cadaveri dei due anziani coniugi erano nella loro casa a Bologna, dove vivevano da soli. I loro corpi, come riporta il Resto del Carlino, erano in avanzato stato di decomposizione. Si presume che siano morti da una decina di giorni. La coppia, 83 anni lui, 79 lei, non aveva figli e viveva in un appartamento del quartiere Bolognina, nella prima periferia.

Un nipote, che da giorni non aveva loro notizie, allarmato perché non rispondevano al telefono, ha chiamato i soccorsi. Quando i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento, hanno trovato il corpo della donna in cucina e quello del marito in camera da letto. Un mese e mezzo fa i due erano stati in ospedale, lui per una ferita alla testa, lei per un problema al ginocchio. Si attende qualche risposta dai rilievi della scientifica e dall’esame sui corpi.

Al momento la Procura di Bologna, con il pm Michele Martorelli, non sarebbe intenzionata a far svolgere l’autopsia sui corpi dei due anziani. Un primo esame esterno sui corpi non ha evidenziato segni di violenza.

Gli investigatori hanno preso in considerazione sia l’ipotesi di una morte naturale, ipotizzando prima il decesso della donna e poi a breve distanza quello dell’uomo, non autosufficiente, che si sarebbe lasciato andare, sia l’omicidio-suicidio. Ma alla luce dell’intenzione del pm di non far svolgere l’autopsia, quest’ultima ipotesi sembra sfumare. (Fonti Ansa e Il Resto del Carlino)