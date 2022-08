Bologna, attende due ore sotto casa la sua ex, poi la colpisce con un martello: soccorsa, muore in ospedale (foto Ansa)

Una donna di 56 anni è stata uccisa la sera di martedì 23 agosto a Bologna. La donna è stata colpita con un martello e altri oggetti contundenti, in via dell’Arcoveggio, nella periferia della città. Si tratta di un femminicidio: ad ucciderla sarebbe un 27enne italiano con cui la donna aveva avuto una relazione.

Bologna, donna di 56 anni uccisa dal suo ex di 27 anni

La donna veniva importunata da tempo. Il 27enne che aveva già una misura cautelare, sarebbe stato preso in consegna dalla Polizia. Ieri sera avrebbe atteso la vittima per almeno due ore sotto casa. Poi l’ha aggredita appena fuori dalla porta della palazzina dove viveva.

L’intervento delle volanti è delle 21.30, per la segnalazione di una violenta lite. La donna era riversa a terra e ferita alla testa in stato di incoscienza. Trasportata in ospedale, è morta poco dopo. Sul posto era presente anche l’aggressore, arrestato per omicidio aggravato su disposizione della Procura.

Chi è l’aggressore

I due si erano lasciati da qualche mese. La donna veniva perseguita. Alla vicina aveva detto: “Se suona, non aprirgli il portone”. L’indagato è un calciatore ed ex modello originario di Senigallia, in provincia di Ancona. Ha militato in varie squadre di serie C e D. Sarebbe arrivato ieri a Bologna in aereo dalla Sicilia e poi sarebbe andato ad attendere la donna sotto casa.