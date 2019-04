BOLOGNA – Due carabinieri sono stati aggrediti da tre spacciatori a Bologna durante un’operazione antidroga nel quartiere Pilastro. I militari, rimasti lievemente feriti,con quattro giorni di prognosi per escoriazioni sui gomiti, sono stati medicati al pronto soccorso, non prima però di essere riusciti ad arrestare i tre. I tre, sorpresi dai militari, per non finire in manette li hanno aggrediti, ma i carabinieri sono comunque riusciti a bloccarli, riportando però qualche ferita nella colluttazione.

In manette sono finiti un’italiana di 51 anni, un 39enne marocchino e un 45enne tunisino, tutti con precedenti di polizia. La pattuglia di carabinieri, la sera del 12 aprile, attorno alle 21.30, aveva sorpreso i tre a spacciare cocaina in un condominio del Pilastro. Quando hanno capito di essere stati scoperti hanno provato a fuggire e per non finire in manette si sono scagliati addosso ai militari aggredendoli. I carabinieri sono riusciti comunque a bloccarli, riportando delle escoriazioni ai gomiti.

Durante l’operazione antidroga sono stati sequestrati una decina di grammi di cocaina, circa 500 euro in contanti e una bilancia di precisione. Su ordine della Procura gli spacciatori sono finiti in carcere. (Fonte Ansa).