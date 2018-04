BOLOGNA – Il caffè, con il suo odore forte, non ha ingannato Calma, uno dei cani delle unità cinofile della Guardia di Finanza di turno all’aeroporto Marconi di Bologna. L’animale ha fiutato la cocaina nascosta in una valigia: un chilo di droga ricoperta di polvere di caffè.

Il sequestro è stato fatto all’aeroporto Marconi dai militari del Comando Provinciale di Bologna della Guardia di Finanza, che hanno arrestato un quarantenne peruviano residente in Italia, sbarcato con un volo in arrivo dal Sudamerica.

Oltre al corriere, che aveva nascosto la cocaina in alcuni doppifondi tra gli abiti e le scarpe, dentro involucri imbottiti di profumato caffè, i militari hanno denunciato un suo complice, anche lui sudamericano. L’uomo era in attesa in aeroporto per portare il prezioso carico sul litorale adriatico. Lo stupefacente sequestrato, se immesso sul mercato, avrebbe reso al dettaglio centinaia di migliaia di euro.