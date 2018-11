BOLOGNA – Quando sono scesi dal treno il figlio di sette anni… non c’era più. Tutto è successo alla stazione di Bologna. I genitori, due turisti cinesi, quando sono scesi dal treno che viaggiava in direzione Milano si sono dimenticati del figlio. Scesi dal treno, presi i bagagli, dopo qualche minuti i genitori si sono ricordati del figlio. Figlio che era rimasto in carrozza.

Figlio che, grazie all’assistenza di Trenitalia, è stato recuperato a Rimini.

Il piccolo è stato fatto scendere alla stazione di Rimini e preso in custodia dai poliziotti, mentre i genitori sono stati fatti salire su un altro Fracciabianca, che li ha portati a Rimini a recuperare il figlio.

Ma non è la prima volta che accade. Lo scorso sette settembre due genitori giapponesi avevano dimenticato, sempre a Bologna, il loro figlio in stazione. Anche in quel caso il personale Polfer riuscì a risolvere la situazione ritrovando il piccolo.