Bologna, coppia fa sesso in pieno giorno per strada in via Mattei: denunciati (foto d’archivio Ansa)

Sorpresi a fare sesso in strada in pieno giorno. Tutto è avvenuto a Bologna dove un uomo di 45 anni e una giovane donna di 26 anni sono stati fermati dalle forze dell’ordine mentre consumavano un rapporto sessuale in via Mattei.

La cronaca

La coppia, secondo i vari resoconti locali, era in quello che viene definito “stato di alterazione alcolica”, insomma avevano bevuto un po’ troppo e forse per questo, alla richiesta dei documenti dei carabinieri, la loro reazione è stata aggressiva.

Ad avvertire gli agenti erano stati alcuni passanti che avevano notato i due in atteggiamenti un po’ troppo focosi visto l’orario e la zona.

I due, alla vista dei carabinieri, si sono rifiutati di fornire le proprie generalità. Alla fine sono stati denunciati entrambi per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità, oltre ad essere segnalati per ubriachezza manifesta.

Il precedente

Non è la prima volta che a Bologna si scatenano le polemiche per episodi simili. Solo qualche giorno fa, a pochi passi dalla Moschea, due cinquantenni italiani erano stati sorpresi in flagrante.